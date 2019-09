أبو سليم.. ضبط شخص ينتمي لتشكيل عصابي يمتهن ترويج المخدرات

تمكن أعضاء مكتب تحريات أبو سليم التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخص ينتمي لتشكيل عصابي يمتهن ترويج المخدرات وجلبها من دولة النيجر وبحوزته 20 جرام من مادة مخدر كوكايين.

وقالت وزارة الداخلية، إنه من خلال التحقيق معه اعترف بوجود كمية تقدر بحوالي كيلو ونصف من مخدر الكوكايين لدى أحد أعضاء التشكيل العصابي داخل طـرابلس، وتم ضبطه وبحوزته الكمية المذكورة من مخدر الكوكايين.

وأضافت: «اتخدت الإجراءات القانونية وإحالتهم لنيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص».

