المركز الوطني للقلب يُبرم اتفاقية مع شركة شمال أفريقيا للمعدات الطبية

ابرم المركز الوطني للقلب ،صباح الخميس ، اتفاقية مع شركة شمال أفريقيا للمعدات الطبية ، تهدف بموجبه استجلاب عدد من الأطباء الزوار للمركز، لإجراء عمليات جراحية لعدد 100 حالة، للقسطرة الطرفية، وتوسيع الشرايين.

كما تهدف الاتفاقية أيضًا لتدريب الطاقم الطبي للمركز، للقيام بمثل هذه العمليات بشكل مستمر داخل المركز ،و ذكر الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للقلب دكتور محمود مفتاح أدبيش ،أن الاتفاقية جاءت دعمًا من جهاز الإمداد الطبي، حيث قام الجهاز بتوفير مواد هذه العمليات.

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