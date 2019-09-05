مجلس وزارء المؤقتة يقرر حظر إستيراد السيارات المصنعة قبل عام 2010

ليبيا -اتخذ مجلس وزراء الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني جملة من القرارات الهامة لمختلف القطاعات خلال اجتماعه العادي الخامس المنعقد اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بحضور أعضاء المجلس.

مجلس الوزراء اعتمد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة قرارا يقضي بحظر استيراد السيارات المصنعة قبل عام 2010 وذلك بناء على مقترح تقدم به وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

كما اعتمد المجلس مقترحا للوزارة يقضي بعدم الإفراج عن السيارات من مختلف الموانئ إلا بعد إتمام إجراءات الجمارك والتسجيل وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وفي سياق متصل، قرر المجلس إغلاق كافة معارض السيارات غير المرخصة مع استمرار الحملات التي تهدف لإزالة العشوائيات كافة السيارات المعروضة بالفضاءات العامة مع مصادرة المركبات في حالة عدم امتثال المعنيين بالقرار.

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