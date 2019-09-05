اللواء القطعاني: حددت ساعة الصفر لإقتحام العاصمة والقوات المسلحة جاهزة للتنفيذ

ليبيا أكد آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش اللواء علي القطعاني أن القيادة العامة للقوات المسلحة دعمت المحاور بالكامل وحددت المهام وساعة الصفر لتحرير العاصمةطرابلس بعد ان وضعت الخطة المحكمة من قبل القائد العام المشير خليفة حفتر للحسم والتأمين بساعة الصفر التي حددها.

القطعاني وجه في كلمة نشرها المكتب الإعلامي للواء 73مشاة نداءً لأهالي المغرر بهم يطالبهم بإرجاع أبنائهم إلى رشدهم لأنه لن يشفع لهم من أغراهم بالمال في سبيل المجهول،على حد قوله.

وطالب سكان العاصمة طرابلس بأن يلزموا بيوتهم خوفا وحفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم من العابثين ضعاف النفوس، قائلاً:”وإننا على يقين كامل بالحاضنة التي نمتلكها بطرابلس، وإننا نعلم ما يمارس ضدكم من خطف وابتزاز وبإذن الله بدعائكم منتصرون”.

وحذر اللواء القطعاني الجهة أو الأشخاص الذين يقدمون الدعم اللوجيستي ماديا كان أو معنويا للإرهابيين يأن مصيره سيكون كمصير أي قاتل دمه مهدور وليس له حقوق بعلم الجميع،مطالباً العناصر الإرهابية التي لم تتورط بعمليات قتل لمواطنين أو أفراد الجيش والشرطة بتسليم أنفسهم والقبول بحكم القانون وإلا سيصبحون جثثا هامدة في مزبلة التاريخ،على حد تعبيره.

وأعلن اللواء القطعاني الإستنفار لجميع أبناء مقاتلي الجيش وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لساعة الصفر،لافتاً إلى إن التجهيزات لمعركة تطهير العاصمة هي حق لكل أهل طرابلس حيث ستتحرك القوات المسلحة يدا واحدة ضد المرتزقة والمليشيات الإرهابية والمجموعات المارقة وتنظيم داعش ودواعش المال العام.

آمر اللواء 73 مشاة إختتم كلمته بالقول:”جنودنا البواسل أنتم حماة الوطن، ودرعه الحامي من الأعداء، فالوطن دونكم مثل السفينه بدون قائد تتلاطمها الرياح، وأنتم السدّ المنيع الذي يقي الوطن من ضربات الأعداء وهجمات الخائنين، فالوطن دونكم مثل وردة في مهبّ الريح، ليس لها نصيرٌ أو مدافع، لأنكم أنتم رأس مال الوطن الذي يرى بكم نفسه ويباهي بكم كلّ الدنيا، ويفتخر بوجودكم لأنكم في طليعة المدافعين عنه، أنتم من تبذلون أرواحكم رخيصة لأجله، حماكم الله وجعلكم ذخرا للوطن، اللهم الثبات لكم والتوفيق لكم ورعاكم من لا يغمض له جفن ولذلك خلقكم للعبادة والجهاد في سبيل الدين والوطن”.

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