تيجي.. حادث مروّع يخطف حياة 3 أشخاص

تحول فرح في تيجي إلى مأتم بعد وقوع حادث مروّع بين مركبتين ضمن موكب فرح كان يسير على الطريق العام بالمدينة راح ضحيته امرأتين ورضيع، إضافة إلى إصابة 7 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى نالوت ومستشفى الزنتان لتلقي العلاج اللازم، فيما عمل رجال المرور على جمع الاستدلالات والمعلومات وتوجھوا إلى مكان وقوع الحادث وقاموا بنقل السیارتین المسببتين للحادث إلى قسم المرور والتراخیص بتیجي، كما تم إبلاغ النیابة العامة بالحادثة.

بدورهم، اتجه أعضاء وحدة التحقیق بقسم المرور في مدیریة باطن الجبل إلى نالوت للتحقق وأخذ الإجراءات اللازمة لحالات الوفاة التي نقلت هناك.

وأفاد رئیس وحدة التحقیق والدوریات المركزیة بقسم المرور والتراخیص بمدیریة باطن الجبل، بأن سبب الحادث ھو التھور في مواكب الأفراح وتصادم المركبتین ببعض.

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