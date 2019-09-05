“الإنتربول” يعرض مساعدة ليبيا بـ”الجوازات والجنسية”

أجرى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الخميس، زيارة إلى المقر الرئيسي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، بمدينة ليون الفرنسية، حيث التقى أمين عام المنظمة يورغن شتوك.

ووفق بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد بحث باشاغا ويورغن المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية ليبيا الاستراتيجية في التعاون الشرطي الدولي والتي يغلب عليها طابع القانون العام.

ولفت باشاغا إلى أن دولة ليبيا ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية ومن خلال المكتب المركزي الوطني بطرابلس يضطلعان بدور حاسم في محاربة الإجرام والجريمة المنظمة بجميع صورها وأشكالها بما يحقق مصلحة التعاون الدولي في هذا الشأن .

وأكد أن وزارة الداخلية تعوّل على دور “الإنتربول” بمكافحة الجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من شأنها تعكير صفو العلاقات الودية والمصالح المشتركة بين الدول.

من جهته أعرب مدير عام المنظمة عن استعدادها لتقديم المساعدة التقنية والوسائل والبرامج التدريبية لدولة ليبيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتقنية منظومة الجوازات والجنسية والهوية والشخصية، كما أكد استعداد المنظمة لتقديم المساعدة التقنية في مسائل الهجرة غير القانونية وما يترتب عليها من سلبيات أرهقت الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية