ضبط “مصري” يمارس أعمال السحر والشعوذة ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء وحدة التزييف والتزوير بقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، من القبض على شخص مصري الجنسية، يمارس السحر والشعوذة .

وأوضح القسم – على صفحته الرسمية على فيسبوك – أن عملية القبض جاءت بعد معلومات مصدرية عن دعوة الساحر المقبوض عليه ويدعى “م. ج. هـ” لسيدة ليبية، لإجراء أعمال شعوذة لها، بزعم أن الجن تملكها.

القسم أوضح – في بيانٍ له – أنه فور تلقي المعلومة من قبل رجال القسم، وإجراء التحريات اللازمة، تحرك أعضاء وحدة التزييف والتزوير إلى مكان سكن المشعوذ، وتم ضبطه داخل المنزل بمواد تستخدم في أعمال السحر والشعوذة .

وأشار البيان، إلى أنه بعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف المتهم بكل التهم، وتمت إحالته بالمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.

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