نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات يبحث عمل اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية

بنغازي 05 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري الخميس، مدير اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية علي حمو.

هذا وبحث معالي الدكتور عبد السلام البدري خلال اللقاء الذي عقده صباح الخميس بمكتبه في بنغازي، بحضور مستشار اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم عبد الحميد، ومقرر إدارة شؤون الفروع باللجنة الدكتور عادل العوامي، عرض الخطة السنوية لعمل اللجنة، والصعوبات التي تُواجه تنفيذ الأعمال التطوعية والخيرية.

كما تناول الاجتماع أيضًا عرض بعض المقترحات غاية في الأهمية، إلى جانب التأكيد على الاستعداد لانطلاق حملات التشجير بالتعاون مع وزارة الزراعة في الحكومة الليبية المؤقتة. (وال- بنغازي) ع ع

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