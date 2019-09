وزير صحة المؤقتة يشهد حفل تخريج دفعة من العاملين في الإسعاف والطوارئ بالأردن

شارك وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب اليوم الخميس، في حفل تخريج الدفعة الثانية من العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقد أقيم حفل التخريج بأكاديمية الملكة نور الفنية للطيران المدني الأردنية، لعدد “31” متدربًا من أطباء وسائقين ومسعفين، وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة في مجال التدريب بالداخل والخارج، بالتعاون والشراكة مع الأكاديميات المحلية والدولية.

وقال الوزير إن حضوره اليوم والوفد المرافق له لحفل تخريج الدفعة الثانية من المتدربين في مجال الإسعافات الأولية للعاملين في جهاز الإسعاف الليبي بالمملكة الأردنية، تأتي في إطار إستراتيجية وزارة الصحة للعام 2019.

