تاجوراء.. إجراءات جديدة لحفظ الأمن وضباط الخارجين على القانون

باشر فرع الإدارة للدعم المركزي تاجوراء وبشكل مُستمر وطيلة 24ساعة في تفعيل عمل البوابات الأمنية في بلديتي تاجوراء والقربوللي والطريق الساحلي بالكامل من الإشارة الضوئية البيفي وحتى وادي تُرغت.

ويأتي عمل هذه البوابات الأمنية لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون وتفتيش المركبات الألية (السيارات) لتأكد من إجراءات ملكية المركبات وسائقيها ويتم حجز أي سيارة غير مسجلة بقسم المرور والتراخيص إلى حين إستكمال إجراءاتها بقسم المرور والتراخيص، وإزالة الزجاج المعتم (السلفر) من السيارات والتصدي بكل قوة وحزم لأي خرق أمني قد يحدث من قِبل ضعاف النفوس.

الجدير بالذكر بأنه قد تم حجز عدد من المركبات الآلية بدون إجراءات رسمية وسيفرج عنها بعد إستكمال الإجراءات القانونية.

