الحكومة المؤقتة تمنع استيراد السيارات المصنعة قبل عام 2010

قرنادة-العنوان

قرر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة خلال اجتماعه العادي الخامس المنعقد اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة حظر استيراد السيارات المصنعة قبل العام 2010 ميلادي، وذلك بناء على مقترح تقدم به وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

كما اعتمد المجلس مقترحا يقضي بعدم الإفراج عن السيارات من مختلف الموانئ إلا بعد إتمام إجراءات الجمارك والتسجيل وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وفي سياق متصل، قرر المجلس إغلاق كافة معارض السيارات غير المرخصة، مع استمرار الحملات التي تهدف لإزالة العشوائيات كافة السيارات المعروضة بالفضاءات العامة، مع مصادرة المركبات في حالة عدم امتثال المعنيين بالقرار.

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