بعد قتال عنيف.. محور الزطارنة تحت سيطرة الجيش

لم تهدأ وتيرة الحرب التي تشهدها عدة محاور في ضواحي العاصمة أو خارج حدودها منذ اندلاعها، وحتى إن تباطأت فسرعان ما تعود شدتها من جديد.

وأعلن الجيش سيطرته على محور الزطارنة الذي يشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة للوفاق، مع تدمير سلاح الجو مخازن ذخيرة تابعة لمجموعات الوفاق على الحدود الشرقية لمدينة ترهونة.

من جهته، شن سلاح الجو التابع للوفاق غارات على منطقة العربان قال إنها تجمعات لآليات تابعة للجيش.

بدوره قال آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني إن ساعة الصفر قد حددت لدخول العاصمة، والقوات المسلحة جاهزة للتنفيذ المباشر بعد دعمها المحاور بالكامل ووضع الخطة من قبل القائد العام المشير خليفة حفتر.

وفيما تشتد المعارك بين من يقول إنه مدافع عن دولة مدنية وبين من يريد إنهاء حكم مجموعات مسلحة أنهكت اقتصاد البلاد، وقوضت أمنها، يبقى واقع الميدان رصاصا وقذائف وموتا.

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