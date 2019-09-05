منع الاختلاط بالمدارس الخاصة في المرج بالمرحلتين الإعدادية والثانوية

المرج-العنوان

أصدر مدير مكتب التعليم الحر بالمرج مفتاح الناظوري قرارا يقضي بفصل الطالبات الإناث عن الطلبة الذكور في المرحلتين الإعدادية والثانوية بمدارس التعليم الحر المرج.

وقال الناظوري، “إن هذا القرار قرار تربوي مدروس وفي صالحنا جميعا ولا نعتقد بأن هناك من أولياء الأمور من يعارض هذا القرار”.

وأضاف، “ان المدارس العامة سبقتنا في هذا القرار منذ سنوات وحسب تقارير لجان التفتيش والمتابعة؛ فإن هناك تشويشًا من بعض الطلبة على الطالبات خاصة في المرحلة الثانوية وبناء عليه تم اتخاذ هذا القرار”.

وحذّر الناظوري، من مخالفة القرار ستؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تصل لإقفال المدارس المخالفة وسحب اعتمادها.

وفي سياق آخر، حذّر الناظوري باتخاذ الإجراءات مع الرادعة تجاه أي مدرسة ثانوية خاصة بالطلبة الذكور في حال تأكد أن الطلبة يدخنون ويستخدمون الهاتف النقال أثناء الدوام الرسمي، كما شدد الناظوري على المعلمين من استخدام الهاتف أثناء الحصص.

وشدد الناظوري، على ضرورة التقيد باللباس المحتشم للمعلمات وطالبات المرحلة الثانوية ومنع استخدام مساحيق التجميل بشكل نهائي في المدرسة، مؤكدًا على ضرورة أن المعلمة قدوة حسنة لطالباتها.

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