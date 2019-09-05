بلدية بنغازي تبدأ التحضير لاستكمال مشروع المرافق بمنطقة السلاوي

بدأت بلدية بنغازي عملية التحضير لاستكمال مشروع المرافق المتكاملة بحي المختار «الوحيشي» بمنطقة السلاوي.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي الخميس «المشروع يستهدف مرافق منطقة حي المختار الوحيشي المتمثلة في الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والكهرباء والطرق العامة والإنارة والاتصالات».

واستعرض رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالمشروع المقايسات والتصاميم الفنية وجداول الكميات ونطاق العمل المحدد الذي يشمل حي المختار بالكامل.

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية «سرعة الانتهاء من تحضير جميع مستندات المشروع بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى البدء في أعمال التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن «الأعمال جارية في صيانة خط صرف صحي بشارع ابن الطفيل بمنطقة سيدي يونس تنفيذ شركة جود للمقاولات وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، وبمتابعة فنية من الشركة العامة للمياه والصرف».

إعادة فتح الجزء المغلق من الطريق الدائري الثالث ببنغازي

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه جرى «إعادة فتح مسار ورصف شارع أحمد الشارف الواصل بين شارع القدس وشارع سورية».

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