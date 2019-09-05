المبعوث الأممي السابق لليبيا: لابد من وجود شخص مثل القذافي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق، جوناثان وينر، إن الوضع في ليبيا قد يبدو ثابتًا، مشيرًا إلى أنه في الحقيقة وبشكل عام يتحرك.

وحذر وينر، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه إذا لم يكن بمقدور أحد فرض إرادة على هذا البلد بأكمله مثل القذافي، فإن الخيارات الأخرى هي التقسيم الكارثي أو التسوية الشاملة، على حد تعبيره.

وأشار وينر، إلى أن التقسيم العادل للثروات بين الليبيين على حدٍ سواء يمكن أن يساعد في إنهاء هذه الأزمة.

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”.

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