رابطة الإعلاميين الليبيين بالخارج تحيي ذكرى تأسيسها

أصدرت رابطة الإعلاميين الليبيين بالخارج بياناً بمناسبة العيد الخمسين لثورة الفاتح، و الذكرى الأولى لتأسيس الرابطة.

وتناول البيان تاريخ ثورة الفاتح ومراحلها وما عاشته ليبيا خلال أربعة عقود من مواجهات وتحديات مع كبرى الدول، وهو ما ترتب عليه عدوان الناتو سنة 2011 وما نتج عنه من إسقاط لنظام وطني وتدمير لمقدرات الشعب الليبي.

وأكد أعضاء الرابطة، في بيانهم، على تمسكهم والتزامهم بأهداف ومبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر التي جاءت من أجل الإنسان و تحريره و تعزيز حقه في المعرفة، والمشاركة الفاعلة في كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحق تقرير المصير وحرية التعبير وفقاً لما ورد في النظام الأساسي وميثاق شرف الرابطة اللذان يحددان منهج عملها ومناشطها الإعلامية والفكرية، وفقا لنص البيان.

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