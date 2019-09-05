تعرف على اسباب طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية

قالت إدارة التحكم الجهوي الشرقية بالشركة العامة للكهرباء إن طرح الأحمال الذى يحدث بالشبكة الشرقية ناتج عن أعطال فنية فجائية تحدث على مستوى محطات الإنتاج وشبكات النقل بالشبكة.

وأضافت الإدارة في بيان لها أن عملية طرح الأحمال تتم تحت إشراف يومي عبر منظومة إلكترونية دقيقة وموثقة، لضمان العدالة فى التوزيع على مستوى جميع المناطق؛ مع الأخذ فى الاعتبار تأمين التغذية الكهربائية للمناطق الحيوية والأمنية على مستوى جميع المدن خلال برامج الطرح.

هذا وطمأنت الإدارة كافة الجهات والمواطنين أنه سيتم التغلب على مشكلة الطلب على الطاقة بكافة مدن المنطقة الشرقية مع البدء فى المشاريع المزمع تنفيذها على مستوى محطات إنتاج الطاقة بمناطق الجبل الأخضر وبنغازي.

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