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مفاجأة.. القطعاني: حددنا ساعة الصفر لتحرير العاصمة من الإرهاب

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش اللواء علي القطعاني أن القيادة العامة للقوات المسلحة دعمت المحاور بالكامل وحددت المهام وساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس بعد ان وضعت الخطة المحكمة من قبل القائد العام المشير خليفة حفتر للحسم والتأمين بساعة الصفر التي حددها.
وطالب القطعاني سكان العاصمة طرابلس بأن يلزموا بيوتهم خوفا وحفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم من العابثين ضعاف النفوس، قائلاً:”وإننا على يقين كامل بالحاضنة التي نمتلكها بطرابلس، وإننا نعلم ما يمارس ضدكم من خطف وابتزاز وبإذن الله بدعائكم منتصرون”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • عسكرة الدوله والحكم الشمولي مرفوض وسوف تهزمون وتولون الآدبار إلا أن المره هذه ستكون ادهى وأمر من خسارة غريان ومرزق فيه احتمال هذه المره ممكن لا تولون الادبار ولكن تتناكوا في الادبار فلازم على كل واحد منكم يجيب معاه الكفاية من الزيت المزلق والمرطب لفتحت الشرج

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