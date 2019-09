مفاجأة.. القطعاني: حددنا ساعة الصفر لتحرير العاصمة من الإرهاب

أكد آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش اللواء علي القطعاني أن القيادة العامة للقوات المسلحة دعمت المحاور بالكامل وحددت المهام وساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس بعد ان وضعت الخطة المحكمة من قبل القائد العام المشير خليفة حفتر للحسم والتأمين بساعة الصفر التي حددها.

وطالب القطعاني سكان العاصمة طرابلس بأن يلزموا بيوتهم خوفا وحفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم من العابثين ضعاف النفوس، قائلاً:”وإننا على يقين كامل بالحاضنة التي نمتلكها بطرابلس، وإننا نعلم ما يمارس ضدكم من خطف وابتزاز وبإذن الله بدعائكم منتصرون”.

