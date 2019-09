عقدت اللجنة المالية برئاسة وزير المالية المفوض اجتماعها الثامن في إطار مناقشة إعداد مشروع الميزانية العامة للعام 2020.

وقد تمت اليوم الخميس، مناقشة الميزانية لكل من ديوان المحاسبة ووزارة الخارجية، ولازالت سلسة اجتماعات اللجنة المالية الدائمة مستمرة حسب جدول الأعمال المعتمد والمعلن عنه مسبقاً.

