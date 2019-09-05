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المحجوب: القصف الذي طال مطار معيتيقة يتم من مناطق قريبة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة وآمر التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن من يقصف مطار معيتيقة بقذائف صاروخية وقدائف هاون هي مليشيات معروفة وتقوم بذلك من مواقع قريبة من المطار.

العميد المحجوب أكد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء أن الأوضاع الميدانية جيدة وأن معنويات المليشيات في انهيار.

وعلى صعيد آخر،لفت المحجوب إلى أن الأوضاع الأمنية في منطقة الهلال النفطي جيدة كذلك ما انعكس على إيرادات النفط التي وصلت إلى ملياري دولار شهرياً.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لو كان الجيش يقصف الحجاج فى المطارات فلماذا لم يقصف حجاج مصراطة الاجابة واضحة ان من يقصف مطار معتيقة مليشيات البقرة والتى لا يعنيها حجاج طرابلس فهى تعتبرهم كفار اما فى مصراطة فلا يمكن للمليشيات التى تنتمى للمدينة ان تقصف حجاج بنتمون اليهم انتهى الدرس يا اخوان اكاذيبكم ساذجة والمرة القادمة نريد كذب مساوى بدلا من هذه الخزعبلات التى تثير الضحج ههههها.

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