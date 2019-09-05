المحجوب: القصف الذي طال مطار معيتيقة يتم من مناطق قريبة

ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة وآمر التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن من يقصف مطار معيتيقة بقذائف صاروخية وقدائف هاون هي مليشيات معروفة وتقوم بذلك من مواقع قريبة من المطار.

العميد المحجوب أكد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء أن الأوضاع الميدانية جيدة وأن معنويات المليشيات في انهيار.

وعلى صعيد آخر،لفت المحجوب إلى أن الأوضاع الأمنية في منطقة الهلال النفطي جيدة كذلك ما انعكس على إيرادات النفط التي وصلت إلى ملياري دولار شهرياً.

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