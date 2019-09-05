نقابة معلمين اجدابيا تؤيد قرار النقابة العامة بشان الاعتصام الشامل‎

عُقد مدرسة فاطمة الزهراء بمدينة اجدابيا اجتماعا موسعا لمناقشة القرار رقم ( 76 ) لعام 2019 الصادر عن النقابة العامة لمعلمين ليبيا ، بشأن الإعلان عن الدخول في اعتصام شامل ومفتوح.

حضر الإجتماع منسق قطاع التربية والتعليم اجدابيا أحمد حامد و نقيب معلمين اجدابيا، طاهر صالحين بالإضافة إلى مدراء الإدارات التعليمية بالقطاع ومدراء المدارس.

في ختام الإجتماع إصدر الحضور بياناً أكدوا فيه مضيهم قدماً في الاعتصام إلى ان تتحقق المطالب المتمثلة في المقترح المقدم من النقابة العامة للمعلمين والخاص بزيادة مرتبات المعلمين و المعلمات و العاملين بقطاع التعليم اسوة بباقي القطاعات الأخرى في ليبيا.

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