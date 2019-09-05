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فيديو | الغرياني ” يكفّر ” حفتر ويعد الأصابعة والعربان بـ ” عقاب جهنم “

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق بن عبدالرحمن الغرياني ، الموالي حالياً للمجلس الرئاسي ،  تحذيراً لأهالي مدينتي الأصابعة والعربان في الجبل الغربي بأن مصيرهم سيكون النار داعياً إياهم إلى تقوى الله  .

وإتهم الغرياني  سكان الأصابعة والعربان بتهديد مدينة غريان قائلاً بأن عاقبة من يأخذ على يد المجرمين وخيمة وهي النار في إشارة منه لدعم المنطقتين للقوات المسلحة ، وذلك من خلال إستضافته الأسبوعية التي تابعتها المرصد عبر برنامج الإسلام والحياة المذاع عبر قناته التناصح  .

وطالب الغرياني أهالي العربان والأصابعة بعدم إتباع ” حفتر “  واصفاً إياه بأنه ” محارب ومحاد وعاصٍ لله وأمره ورسوله ” وتعتبر هذه الصفات أشد وطأة من التكفير لأن الكفر هو إنكار وجود الذات الإلهية أما معاداتها ومحاربتها فهي أبعد من ذلك ، كما أن حديثه هذا الموجه للمنطقتين جاء متزامناً مع قصف جوي شنته طائرات تركية مسيرة على أهداف بهما .

كما وصف الغرياني المشير حفتر بأنه ” معتدٍ وظالم وسفاك للدماء قتل الأبرياء والعلماء والقراء ” معرباً عن إستنكاره لوقوف أهالي الأصابعة والعربان مع هكذا شخص مايترتب عليه أن يكون جزائهم النار  حتى لو كانوا مجردين مناصرين له .

وختم في هذا الصدد متوجهاً بالحديث لأهالي العربان والأصابعة : ” ما تفعلونه لا يُطاق وعذابه شديد وستمسكم النار وما لكم دون الله من أولياء ، فهل تتوقعون أن ينصركم الله على أهل غريان والمدافعين عن الله ؟ لا تحلموا بهذا ، أن ما تقومون به عذابه شديد ” . 

وخلال الفترة الأخيرة زاد المعزول من وتيرة فتاويه المتشددة وإطلاقه أحكاماً بالخلود في الجنة والنار لخصومه ، حتى أنه وصف رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض منتصف يوليو الماضي بـ ” وصف عدو الله ” الذي بات يصف به كل خصم ومخالف ضمن سلوك أكثر تطرفاً وتشدداً صبغ على حديثه وفتاويه عن ذي قبل .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • شيخ مهبول لايعى ما يقول اموال قطرائيل اعمته فليتعلم هذا المهبول من الازهر الشريف الذى رفض ان يكفر داعش رغم كل الضغوط السياسية لان الله سيحاسب من يفتى بغير علم فلا يجوز ابدا تكفير اى مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اما هذا الشيخ المهبول فهو مفلس ومنافق ومن خوارج العصر واول من تسعر به النار بادلة ثابتة تنطبق عليه ورادة فى القرآن والسنة وهو يدعوا الى الفتنة والفرقة بين المسلمين مثلما فعل المنافقون الذين بنوا مسجد ضرار وامر رسول الله بهدمه واحراقه ولو كان الصحابة بيننا اليوم لاحرقوا الوكر الذى يحرض فيه على الفتنة وتفريق المسلمين ولكن عذاب الله لهذا المنافق اشد فهو فى الدرك الاسفل من النار لانه منافق فاجر فى خصامة وكذاب ولا عهد له ولا امان وهو اول من يسعر به النار لانه يدعى انه عالم وهو ابوجهل وهو مثل دجال اخر الزمان جنته نار وناره جنه وامرنا رسول ان نختار نار الدجال فمرحبا بنار الغريانى فهى جنة عند الله واللعنة على من يدخلوا جنة الدجال فهى نار عند الله

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