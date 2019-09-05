حكومة الوفاق تمنع الوزراء من عقد أية لقاءات مع الأطراف الخارجية إلا بإذن «الرئاسي»

أعلنت حكومة الوفاق، منع الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية من عقد أية اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات خارجية إلا بإذن من المجلس الرئاسي للحكومة.

وجاء نص القرار الذي نشرته حكومة الوفاق عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، «سعيا لضبط سير عمل المؤسسات العامة ومنعا لأية مخالفات أو خروقات من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام يمنع على الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ووؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية أن يعقد أية اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات رسمية في الخارج إلا بموجب إذن من المجلس الرئاسي لحكمومة الوفاق الوطني، مع التقيد بموافاة وززارة الخارجية بالتقارير اللازمة عن نتائج تلك الاجتماعات واللقاءات وغيرها في حال الحصول على إذن بعقدها».

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