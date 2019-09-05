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وضع آليات لحل المشاكل التي يعانيها قطاع الاتصالات ببلدية ترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 05 سبتمبر 2019 (وال) – استقبل نائب الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة المؤقتة المهندس “عبد الحكيم الخراز” عميد بلدية ترهونة “عياد البي” بمقر الهيئة في مدينة بنغازي.

وناقش الطرفين خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء ما تعانيه بلدية ترهونة من مشاكل في قطاع الاتصالات، وتذليل الصعاب في مباشرة الهيئة العامة للاتصالات مهامها في المنطقة الغربية  .

وتم التنسيق خلال اللقاء كيفية مباشرة مهام مدير فرع المنطقة الغربية من مدينة ترهونة ومعاينة مقرات التابعة لقطاع الاتصالات لمباشرة العمل بها .

يشار إلى أنه حضر اللقاء كلاً من مدير إدارة الفروع بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس أحمد الورفلي، ومدير الهيئة العامة للاتصالات و المعلوماتية فرع المنطقة الغربية المهندس رفيق الجنجان . (وال – بنغازي) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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