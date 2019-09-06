غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر غات ترفع حالة التأهب والاستعدادات

أعلنت غرفة العمليات والطوارئ بالهلال الأحمر فرع غات، أنها تعمل بشكل دائم، تحسّبًا لأي طارئ قد يحدث في المدينة، بعد موجة السيول التي اجتاحت غات الفترة الماضية.

ونشرت الغرفة أرقام هواتفها، عبر صفحتها على الفيسبوك، ونوّهت أن على أهالي المدينة، تحديدا، الذين يسكنون بالقرب من الوديان ومجرى السيول، بعدم إهمال أي تحذيرات يعلنها الهلال الأحمر في غات.

وفي وقت سابق، قبل يومين، طالب المجلس البلدي غات، كل القطاعات الخدمية داخل المدينة، برفع حالة التأهب، بعد ورود بلاغات من المركز الوطني للأرصاد الجوية، حول أمطار غزيرة ستشهدها المدينة خلال اليومين القادمين.

وطالب المجلس البلدي، المواطنين القاطنين قرب الأودية بأخذ الحيطة والحذر لاقتراب موجة أمطار غزيرة قد تُؤدي إلى سيول جارفة بالمنطقة، بداية من الخميس المُقبل.

وكان المركز المركز الوطني للأرصاد الجوية قد حذر في نشرته اليومية من موجة أمطار غزيرة تقترب من المنطقة.

وشهدت المدينة سيولاً جارفة، في شهر يونيو الماضي، تسببت في نزوح نحو 5000 مواطن بسبب الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

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