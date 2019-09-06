حكومة الوفاق: قصفنا عدة مواقع في ترهونة وسوق الخميس

أعلنت حكومة الوفاق، أنها وراء القصف الذي تعرضت له مدينة ترهونة وسوق الخميس، وأنها استهدفت تمركزات للجيش الوطني، جنوب العاصمة.

ووصفت الضربات الجوية بالدقيقة، استهدف تجمعًا بـ”مثلث الويف” بمنطقة العربان، إضافة لاستهداف رتلا مسلحًا للجيش، بين مدينتي بني وليد وترهونة، وتجمّعًا آخر في منطقة سوق الخميس، استهدف عربات مسلحة.

وتعرضت مدينة ترهونة، منذ يوم أمس الخميس، إلى خمس ضربات جوية، ترهونة، بواسطة طائرة مُسيرة، تابعة لحكومة الوفاق، كان آخرها في ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة.

وأكدت مصادر خاصة لقناة “218” تعرّض مدينة ترهونة لقصف جوي مساء يوم أمس الخميس، يرجح أنها لطيران تابع لحكومة الوفاق.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت طريق طوايل السوق، الرابط بين ترهونة وبني وليد، واستهدفت الضربة الأولى شيل الساقية، فيما كانت أخرى بجانب أحد المساجد في ذات الطريق.

وأدان المجلس البلدي ترهونة، القصف الجوي الذي تعرضت له المدينة، في بيان لهُ بعد الضربة الجوية التي شنّها طيران الوفاق في ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة.

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