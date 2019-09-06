أمن صبراتة يلقي القبض على سارق آلة الدفع المسبق

أعلنت مديرية أمن صبراتة، إلقاء القبض على أحد الجناة، بعد ارتكابه سرقة أحد المحال التجارية في المدينة.

وأوضحت المديرية، أن الحادثة قد تمت بأحد محال بيع اللحوم، حيث تسلّل الجاني من فتحة “شفط الهواء” ودخل المحل، وقام بسرقة آلة الدفع المسبق “الإلكتروني” ومجموعة من بطاقات زبائن المحل، وقام باستخدام بعضها في عمليات شراء قام بها الجاني.

وأشارت مديرية أمن صبراتة، أنها تلقّت بلاغ السرقة، والذي تم بعدها على الفور بتحرك رجال قسم البحث الجنائي، وأجريت التحريات اللازمة، التي أدت إلى التعرف على الجاني والقبض عليه على الفور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية