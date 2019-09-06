مصادر: قذائف عشوائية سقطت على مواقع بالقرب من مطار معيتيقة

ذكرت السرية الطبية تاجوراء، أن مطار معيتيقة تعرض لقصف عشوائي، صباح هذا اليوم الجمعة.

وأوضحت السرية الطبية تاجوراء، عبر صفحتها، أن قصفًا عشوائيًا استهدف مطار معيتيقة.

وأشارت شهود عيان، أن خمس قذائف استهدفت مواقع قريبة من مطار معيتيقة.

ونشرت حسابات على الفيسبوك، مقطع فيديو متداول، يُظهر لحظة القصف على مواقع، لم تتضح ملامحها، وأوضحت أنه لمواقع بالقرب من مطار معيتيقة.

ولم تعلن أي جهة رسمية من مطار معيتيقة، أو حكومة الوفاق، حقيقة القصف الذي تعرضت لهُ مواقع بالقرب من مطار معيتيقة، أو أنها استهدفت المطار نفسه.

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