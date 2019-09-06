السراج لعمداء البلديات: نشكر دوركم في خدمة المواطنين وحماية “الجبهة الداخلية”

أشاد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بدور البلديات في خدمة المواطنين، وفي حماية ما وصفها بالجبهة الداخلية، والمساهمة الفعالة في مسار الحوار السياسي.

وجاءت هذه الإشادة، خلال اجتماع السراج مع عمداء البلديات، للتشاور الوطني، وبحث الرؤى المشتركة، تجاه الأزمة التي تمرّ بها ليبيا.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاءات التشاورية تهدف إلى تحفيز العقول وتحريك الأذهان، لأجل الوصول للمشروع الوطني، وأن الوضع العام في ليبيا، لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمزايدات السياسية.

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