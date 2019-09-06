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السراج لعمداء البلديات: نشكر دوركم في خدمة المواطنين وحماية “الجبهة الداخلية”

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشاد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بدور البلديات في خدمة المواطنين، وفي حماية ما وصفها بالجبهة الداخلية، والمساهمة الفعالة في مسار الحوار السياسي.

وجاءت هذه الإشادة، خلال اجتماع السراج مع عمداء البلديات، للتشاور الوطني، وبحث الرؤى المشتركة، تجاه الأزمة التي تمرّ بها ليبيا.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاءات التشاورية تهدف إلى تحفيز العقول وتحريك الأذهان، لأجل الوصول للمشروع الوطني، وأن الوضع العام في ليبيا، لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمزايدات السياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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