ليبيا.. معيتيقة تحت قصف مجهول مع أذان الفجر

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدو لمطار معيتيقة الدولي بطرابلس، وهو يتعرض للقصف بالتزامن مع أذان فجر اليوم.

وأفيد بأن معيتيقة، وهو المنفذ الجوي الوحيد للعاصمة، تعرض للقصف بعدة قذائف، بعد أيام من الإعلان عن وقف العمل به، ونقل جميع الرحلات إلى مطار مدينة مصراتة إلى الشرق من طرابلس.

ويتعرض مطار معيتيقة لقصف يوصف بالمجهول، وفيما تتهم حكومة الوفاق الوطني قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر بأنها الفاعل، يؤكد الجيش أن مليشيا “البقرة” هي المسؤولة عن عمليات القصف بهدف إجبار “قوة الردع الخاصة” المشرفة على المطار على إطلاق ما يعرف بـ “خلية حماس”.

ولا يعرف حتى الآن من يوجه النيران إلى مطار معيتيقة، إلا أن الجيش الوطني كان قد تبنى في أكثر من مناسبة غارات جوية، قال إنها استهدفت طيرانا تركيا مسيرا، يساند قوات الوفاق يتمركز في القسم العسكري من هذا المرفق الجوي.

المصدر: RT

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