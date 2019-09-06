السراج: المجالس البلدية المنتخبة دليل على بداية تجسيد المسار الديمقراطي

قال رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، إن المجالس البلدية التي تحظى بثقة الشعب وجاءت عبر صناديق الاقتراع، هي الدليل العملي على بداية تجسيد المسار الديموقراطي على أرض الواقع، وهي بداية لا يمكن القفز عليها، معقبا: «وستستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية في إطار الدولة المدنية».

جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس الخميس، مع عمداء مجالس البلديات، في إطار لقاءات التشاور الوطني التي تهدف إلى «الوصول إلى رؤية مشتركة تجاه الأزمة الراهنة، وقضايا الوطن بشكل عام»، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشاد السراج بـ«دور البلديات الذي لم يقتصر على تقديم الخدمات للمواطنين، بل كان لمسؤوليها دورا وطنيا هاما في حماية الجبهة الداخلية، والمساهمة الفعالة في مسار الحوار السياسي».

وأكمل: «إن اللقاءات التشاورية هدفها تحفيز العقول وتحريك الاذهان، وقراءة الواقع وما يجري من حراك إقليمي ودولي قراءة صحيحة، وصولا إلى مشروع وطني يعكس القواسم المشتركة ويعبر عنا جميعا».

وأضاف: «الوضع العام لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمراوغات والمزايدات السياسية، ويجب أن نكون جميعا في مستوى المسؤولية التاريخية، ونتفاعل إيجابيا بصدق وإخلاص لنصل ببلادنا إلى بر الأمان».

وأكد السراج أن لقاءات التشاور في حد ذاتها جسور تواصل تعيد وصل ما انقطع، وتبني الثقة بين مختلف التوجهات السياسية، منوها بثقته في قدرة النخب والفعاليات الوطنية على الوصول لتوافق يمكن البلاد من اجتياز الأزمة الراهنة.

وتوجه بالتحية إلى «المقاتلين الذين يدافعون عن العاصمة، وعن مبادئ الديمقراطية ومدنية الدولة»، وبعدها تحدث المجتمعون، مبدين آرائهم بشأن الأزمة وكيفية التعامل معها، وما يرونه من سبل للخروج منها بأقل الخسائر، وبلورة رؤية مستقبلية لا تهمل الخبرات والدروس المستفادة.

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