“رقابة الأغذية” يُطلق حملة للأمن الغذائي والدوائي

أطلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أمس الخميس، الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي، والتي ستشمل كافة المناطق الليبية.

وانطلقت أولى جولات الحملة تحت شعار “معاً من أجل صحة وسلامة المستهلك” بداية من العاصمة طرابلس، تزامنا مع انطلاق جولات أخرى بالمكاتب والفروع التابعة لمركز الرقابة بمختلف المدن.

وأصدر مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الدكتور محمد عمر تعليماته للتشديد على التزام العناصر المُكلفة بالتفتيش على الأغذية والأدوية حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكد عمر على أن المركز لن يتوانى عن مُحاسبة كل من تسول له نفسه بالمساس بصحة وسلامة المواطنين والتلاعب بغذائهم ودوائهم، مُتوعداً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يتم ضبطه.

ووثّق المركز جزءاً من حملته التفتيشية، أمس، والتي شملت “مخابز، محال لبيع المواد الغذائية، صيدليات، مطاعم”، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبر خدمة البث المُباشر.

وأظهر البث المُباشر عدّة مُخالفات تم رصدها خلال الجولة تتعلق بإهمال النظافة العامة ووجود سلع منتهية الصلاحية، عدا عن اللحوم المُتعفّنة والأكل المُخزّن بطريقة غير صحية، وغيرها من المُخالفات الصحية الخطيرة.

وأعطى المركز مُلاحظاته وتنبيهاته للجهات المُخالفة، كما أكد اتخاذه للإجراءات اللازمة حيالهم من قبل الأجهزة الضبطية المعنية.

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