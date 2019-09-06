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“مواصلات الوفاق” تناقش صيانة طرق ومطارات الجنوب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انعقد في مدينة طرابلس اجتماع ضم وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق مع عدد من عمداء بلديات الجنوب لمناقشة كيفية تنفيذ ما تم تخصيصه لصيانة وتطوير الطرق والمطارات.

وحضر الاجتماع عمداء بلديات ادري الشاطيء وبنت بية والقرضة الشاطئ والشويرف ابراك والشرقية، إلى جانب رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ورئيس مصلحة الطرق والجسور.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، فقد استعرض الاجتماع برامج الصيانة من الجهات التابعة للوزارة التي استمعت بدورها لملاحظات عمداء البلديات بشأن ما تم عرضه .

وعبر العمداء الحاضرون عن ارتياحهم للبرنامج المعروض لصيانة طرق ومطارات المنطقة الجنوبية والتي من المفترض البدء فيها خلال الفترة القريبة المقبلة من هذه السنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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