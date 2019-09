“السراج” يجتمع بعمداء البلديات في إطار لقاءات التشاور الوطني

المتوسط:

التقى رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، الخميس، مع القوى والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية في ليبيا، من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تجاه الأزمة الراهنة وقضايا الوطن بشكل عام.

وقال السراج، إن المجالس البلدية التي تحظى بثقة الشعب وجاءت عبر صناديق الاقتراع، هي الدليل العملي على بداية تجسيد المسار الديموقراطي على أرض الواقع، وهي بداية لا يمكن القفز عليها، وأنها ستستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية في إطار الدولة المدنية.

وأوضح السراج قائلا: إن “اللقاءات التشاورية هدفها تحفيز العقول وتحريك الأذهان، وقراءة الواقع وما يجري من حراك إقليمي ودولي قراءة صحيحة، وصولا إلى مشروع وطني يعكس القواسم المشتركة ويعبر عنا جميعا. “

وأضاف السراج، ” الوضع العام لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمراوغات والمزايدات السياسية، ويجب أن نكون جميعا في مستوى المسؤولية التاريخية، ونتفاعل إيجابيا بصدق وإخلاص لنصل ببلادنا إلى بر الأمان.”

وتابع السراج، ” لقاءات التشاور في حد ذاتها جسور تواصل تعيد وصل ما انقطع، وتبني الثقة بين مختلف التوجهات السياسية، وانه على ثقة في قدرة النخب والفعاليات الوطنية على الوصول لتوافق يمكن البلاد من اجتياز الأزمة الراهنة”.

