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“السراج” يجتمع بعمداء البلديات في إطار لقاءات التشاور الوطني

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

التقى رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، الخميس، مع القوى والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية في ليبيا، من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تجاه الأزمة الراهنة وقضايا الوطن بشكل عام.

وقال السراج، إن المجالس البلدية التي تحظى بثقة الشعب وجاءت عبر صناديق الاقتراع، هي الدليل العملي على بداية تجسيد المسار الديموقراطي على أرض الواقع، وهي بداية لا يمكن القفز عليها، وأنها ستستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية في إطار الدولة المدنية.

وأوضح السراج قائلا: إن “اللقاءات التشاورية هدفها تحفيز العقول وتحريك الأذهان، وقراءة الواقع وما يجري من حراك إقليمي ودولي قراءة صحيحة، وصولا إلى مشروع وطني يعكس القواسم المشتركة ويعبر عنا جميعا. “

وأضاف السراج، ” الوضع العام لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمراوغات والمزايدات السياسية، ويجب أن نكون جميعا في مستوى المسؤولية التاريخية، ونتفاعل إيجابيا بصدق وإخلاص لنصل ببلادنا إلى بر الأمان.”

وتابع السراج، ” لقاءات التشاور في حد ذاتها جسور تواصل تعيد وصل ما انقطع، وتبني الثقة بين مختلف التوجهات السياسية، وانه على ثقة في قدرة النخب والفعاليات الوطنية على الوصول لتوافق يمكن البلاد من اجتياز الأزمة الراهنة”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • انت حمار ياسراج هذه البلديات كل ما يهمها الحصول على حصة من المال المنهوب من ثروة الشعب ولا يعنيها امعة مثلك والمضحك انك تتباهى بانها منتخبة من الشعب والكل يعرف ياحمار ان اى انتخابات تحت سيطرة المليشيات باطلة والمضحك اكثر انك لم تاتى بارادة شعبية مثل رئيس اى دولة دائم او مؤقت ولكنك اتيت من الخارج على ظهر سفينة الاحتلال الايطالى الذى اعدم عمر المختار وسفك دماء الليبيين واختارك لتكمل مسيرتهم فى سفك دماء الليبين ومحاربة الجيش الوطنى الذى كلفه مجلس نواب الشعب بنصاب قانونى وتحارب حكومة عبدالله الثنى الذى نال ثقة مجلس نواب الشعب وهو من قبل نال ثقة المؤتمر العام المنتخب وكان اخر رئيس وزراء فى طرابلس اما انت لا يثق فيك احد والغالبية الساحقة تكرهك مثلما تكره ابليس ولا يرضى عنك الا اسيادك فى تركيا وقطرائيل

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