ميزانيات البلديات لعامي “2019 – 2020” محور لقاء عماري والطاهر

بحث عضو المجلس الرئاسي، محمد عماري، مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، ميلاد الطاهر، آليات تسهيل ميزانيات البلديات لعامي “2019 – 2020″، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمة للمواطنين.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه تم التطرق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء للصعوبات التي تواجهها شركة الخدمات العامة والتي أدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدمها، والتأكيد على تذليها.

