المتوسط:

استنكر المجلس البلدي ترهونة، القصف الجوي ضد المدنيين الآمنين في بيوتهم بالمدينة، الذي وقع في الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة.

وأكد المجلس، أن القصف الذي تعرضت له المدينة، لا يعدّ الأول من نوعه، بعد أن تعرضت المدينة لقصف سابق، أمس الخميس، على الأحياء السكنية، داعيا إلى وقف فوري لكافة الانتهاكات الصارخة والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين الآمنين في بيوتهم، في المدينة.

The post بلدي ترهونة: قصف المدنيين المتكرر بالمدينة انتهاك صارخ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية