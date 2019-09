المتوسط:

تابع مدير عام مركز طبرق الطبي ” الدكتور فرج عبد الله الجالي، خلال إجتماعه مع الأقسام الطبية ومدراء الإدارات بالمركز سير العمل الطبي و الإداري بالمركز .

وشدد الجالى خلال اجتماعه على تقديم الأفضل و المتابعة المباشرة للعمل ، وحث على بذل المزيد ، كما وتابع تطبيق خطة عمل إدارة المركز لهذا العام 2019 بشأن توطين و تقريب الخدمة الطبية المتميزة .

