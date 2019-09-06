ليبيا: أية حلول لإجلاء المهاجرين واللاجئين؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة من برنامج “وجها لوجه” عضو المجلس الاعلى للدولة في ليبيا د.عبد القادر الحويلي، ورئيس المنظمة العربية البريطانية رئيس المجموعة العربية في حزب لمحافظين د. وفيق مصطفى، لتسليط الضوء على قضية إعراب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن أسفها لاكتظاظ مركز الاستقبال التابع لها في العاصمة اللبيبة طرابلس باللاجئين مطالبة الدول الأوروبية بالسماح باستقبال المزيد منهم.

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