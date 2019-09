المتوسط:

أفادت صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بأننا لا نوجه مدافعنا ضد المدنين بل للقضاء على الإرهاب.

وأشارت صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إلى أن الأتراك تدخلوا في ليبيا بشكل مباشر، في الوقت الذي نحن قمنا باستهدافهم أيضا بشكل مباشر.

