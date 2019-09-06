اختتام فعاليات التوعية بمرض السكري في طبرق

المتوسط:
اختتمت فعاليات الحملة التوعوية من أمراض السكر، بقاعة فندق دار السلام الذي نظمته جمعية الدرصاف للاعمال الخيرية والتنموية طبرق وبرعاية مركز باب درنة للامومة والطفولة والطوارئ تحت شعار ” حلوين من غير سكر ” ، الذي استمر لمدة اربعة ايام متتالية تحت إشراف الدكتور عوض محمد القويري أخصائي أمراض السكري.
وألقي فيها العديد من المحاضرات بمركز طبرق الطبي و مركز طبرق للسكر والغدد و اطباء ولممرضى مركز باب درنه وعلى هامش الحفل الختامي تم تكريم العديد من الجهات و المؤسسات والشخصيات التي ساهمت في نجاح حملة التوعوية من مرض السكري.
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