اختتام فعاليات التوعية بمرض السكري في طبرق

اختتمت فعاليات الحملة التوعوية من أمراض السكر، بقاعة فندق دار السلام الذي نظمته جمعية الدرصاف للاعمال الخيرية والتنموية طبرق وبرعاية مركز باب درنة للامومة والطفولة والطوارئ تحت شعار ” حلوين من غير سكر ” ، الذي استمر لمدة اربعة ايام متتالية تحت إشراف الدكتور عوض محمد القويري أخصائي أمراض السكري.

وألقي فيها العديد من المحاضرات بمركز طبرق الطبي و مركز طبرق للسكر والغدد و اطباء ولممرضى مركز باب درنه وعلى هامش الحفل الختامي تم تكريم العديد من الجهات و المؤسسات والشخصيات التي ساهمت في نجاح حملة التوعوية من مرض السكري.

