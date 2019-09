جولة تفقدية لمسؤول ب”صحة المؤقتة” بمصرف الدم المركزي بنغازي

المتوسط:

أجرى مدير إدارة المختبرات و مصارف الدم بوزارة الصحة الدكتور عقيلة حويل في زيارة تفقدية امصرف الدم المركزي بنغازي وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب .

كما اطلع مدير إدارة المختبرات و مصارف الدم برفقة مدير عام مصرف الدم المركزي بنغازي الدكتور رمزي الأمين علي خدمات مصرف الدم بهدف التاكيد علي حاله الجهوزية الكاملة والقضايا التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية وتقييم الاداء الوظيفي للعاملين بأقسام المختبرات ومصارف الدم وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام 2019 .

وكما بحث حويل خلال جولته التفقدية عدداً من الأقسام والمعامل والمختبرات ومدي توفير المخزون اللازم لكل مشتقات الدم بكامل المستشفيات العاملة مواد التشغيل وتفقد اجراءات مكافحة العدوي والسلامه المهنية وذلك ضمن توجيهات وزارة الصحة لتنظيم سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات ومدي توفر الاشتراطات الصحية والقانونية بهدف تنفيذ النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

