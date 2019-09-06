ارتفاع جديد في إنتاج النفط الليبي وسط مزيد من المخاوف

وسط مخاوف أمنية متزايدة، سجل إنتاج النفط الليبي ارتفاعا في الإيرادات المسجلة خلال شهر يوليو الماضي، إذ أشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة 23% عن الشهر السابق، لتسجل 2.1 مليار دولار أميركي، بزيادة 403 ملايين دولار، مرجعة هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر يونيو، والتي تم تسلمها وتسويتها ضمن حسابات يوليو.

ورغم ارتفاع عائدات النفط، إلا أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، يحذر من أن «قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد»، متابعا: «أعمال التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي تسببت في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ».

وأضاف أن إيرادات النفط والغاز ساهمت بأكثر من 92% من ميزانية ليبيا، مشيرا إلى «إحراز هذا التقدم رغم تسلم أقل من 58% فقط من الميزانية المطلوبة»، داعيا إلى توفير التمويل الكافي لقطاع الطاقة والبنية التحتية الأمنية، بما يضمن بقاءها بمنأى عن الصراع الدائر، ويتيح لها مواصلة تمويل الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

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لكن تقديرات منظمة الدول المصدرة النفط «أوبك» أشارت إلى تراجع إنتاج النفط الليبي خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 42 ألف برميل يوميا، وكشفت بيانات المنظمة، أمس الجمعة، أن مستويات إنتاج الدول الأعضاء تراجعت إلى 29.609 مليون برميل يوميا في هذا الشهر، مقابل 29.855 مليون برميل يوميا خلال الشهر السابق له.

وفي هذا السياق، توقع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تراجع إيرادات النفط هذا العام بنسبة 17% مقارنة مع العام الماضي حسب تصريحاته خلال مقابلة حديثة مع وكالة «بلومبرغ»، موضحا أن التراجعات ستكون نتيجة الإيقافات المتكررة لحقل الشرارة من قبل مسلحين، يغلقون بين حين وآخر صمامات ضخ النفط لميناء التصدير في الزاوية. وفي إجابة عن سؤال الوكالة الأميركية، قال الكبير إن المصرف على تواصل مع وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسات الدولية.

وتوزعت إيرادات مبيعات النفط الخام ومشتقاته لشهر يوليو، والبالغة 2.15 مليار دولار، على إيرادات بيع النفط الخام بنحو 1.88 مليار دولار، وإيرادات بيع الغاز والمكثفات بنحو 137.35 مليون دولار، وإيرادات المنتجات البتروكيماوية بقيمة 5.42 مليون دولار، إضافة إلى 118.48 مليون دولار إيرادات ضرائب وإتاوات عقود الامتياز.

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وحسب إحصائية مؤسسة النفط لشهر يوليو، يتضح أن الإيرادات الشهرية من بيع النفط الخام وحده قد زادت بنسبة 24.3% إلى 1.89 مليار دولار، مقابل 1.52 مليار دولار في يونيو، في حين بلغت 1.35 مليار دولار في يناير الماضي.

وكذلك إيرادات بيع الغاز والمكثفات التي ارتفعت بنسبة 25.3% إلى 137.35 مليون دولار في يوليو، مقابل 109.54 مليون دولار في يونيو، وكانت سجلت 126.24 مليون دولار في يناير الماضي.

في حين تراجعت إيرادات بيع البتروكيماويات خلال شهر بنسبة 39.9% إلى 5.42 مليون دولار في يوليو، مقابل 9.02 مليون دولار في الشهر السابق، ولم تتعد إيراداتها في يناير الماضي 1.94 مليون دولار.

ويبلغ إنتاج ليبيا حاليا نحو 1.3 مليون برميل يوميا، في ظل تذبذب خلال الأعوام الماضية بسبب الاشتباكات المسلحة بمحيط الهلال النفطي، وتوقف عملية الإنتاج من حقل الشرارة الذي ينتج نحو ثلث النفط الليبي.

وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل أكثر من 8 سنوات، ومنذ ذلك التاريخ وقطاع النفط يخضع لمساومات واسعة من المواطنين الطامحين لتحقيق مكاسب مالية، فضلا عن تهريبه خارج البلاد من قبل الميليشيات المسلحة.

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