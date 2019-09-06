معزب: بقاء السراج في منصبه مرهون بتوافق مجلسي الدولة والنواب

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن المجلس يناقش رؤية للخروج من الأزمة الحالية استنادا إلى المبادرة السياسية السابقة.

معزب أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية الأربعاء أن الرؤية اعتمدت على استكمال النقاشات التي كانت قبل الرابع من أبريل الماضي.

وأضاف أن المرحلة السابقة كانت وصلت إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مصغرة للفترة الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، مبيناً أن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي قد لا تشمل أي من أعضاء المجلس الحالي إذا توافق مجلس النواب و الدولة على ذلك.

وفيما يتعلق بموقف أعضاء المجلس الرئاسي الحالي من مدى استجابتهم للرحيل حال التوافق على ذلك ، قال معزب: “لقد سمعتها من السراج بشكل شخصي وإن وجوده مرهون بتوافق البرلمان والدولة وأنه حال التوافق على أي سيناريو آخر فإنه لن يمانع الانصياع لما توافقا عليه”.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن المجلس يواصل طرح الرؤية السياسية حتى في ظل استمرار الاشتباكات العسكرية وأن هناك بعض التحويرات في المبادرة تعرض على البرلمان بعد الانتهاء من الصياغة الأخيرة.

معزب شدد على أن مجلس الدولة متوافق مع ضرورة الذهاب إلى الحل السياسي.

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