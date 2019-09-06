الثني يتابع سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي مع مصر

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني الاربعاء بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء سير عمل منفذ امساعد الحدودي مع مصر وأبرز احتياجاته وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وعدد من المسؤولين بالمنفذ والمنطقة.

الاجتماع حضره وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة رئيس المجلس التسييري لبلدية امساعد صالح امعوض ورئيس رقابة الجمارك بالمنفذ مرعي المنفي ورئيس رقابة جوازات امساعد السيد عوض بومدين و مدير أمن منفذ امساعد البري العقيد عبد الباسط العريبي.

واطلع الثني خلال الاجتماع على سير عمل المنفذ و الاحتياجات التي يجب توفيرها في أقرب وقت لضمان سير العمل على أكمل وجه.

وشدد على ضرورة المحافظة على الوضع الأمني بالمنفذ و ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من يسعى لزعزعة أمن البلاد

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