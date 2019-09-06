روسيا: مجلس الأمن أجمع على ضرورة الإلتزام الصارم بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا

ليبيا – قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الأربعاء إن مجلس الأمن يدعو بالإجماع للالتزام الصارم بحظر إمدادات الأسلحة المفروض على ليبيا.

نيبينزيا أكد في تصريح أدلى به للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا نقلته وكالة “سبوتنيك “الروسية: “لقد أظهر المجلس إجماعا وأن الجميع متفقون على أن النزاع في ليبيا لا يمكن حله عسكريا وينبغي على جميع الأطراف وقف الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن وإعلان وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف نيبنزيا بأن روسيا تعتقد أن هناك حاجة ملحة للامتثال لحظر إمدادات الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتابع نيبينزيا:”موقفنا الرسمي واضح -يجب الالتزام الكامل بحظر إمدادات الأسلحة من قبل جميع الأطراف بما في ذلك والأطراف الخارجية”.

كما أشار ن إلى أن أعضاء مجلس الأمن قد قيموا بشكل إيجابي مقترحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بما في ذلك توسيع تفويض بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد.

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة قال:”تم تلقي المقترحات بشكل إيجابي. لست متأكدًا من أننا في المستقبل القريب سنكون قادرين على حل هذه المشكلة تمامًا، ولكن بالطبع تم سماع رسالة سلامة وستؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق برأيه عن أن تفويض البعثة لا يسمح له في الوقت الحالي في أداء واجباته، التي يرغبون أن يفي بها”.