“الرقابة على الأغذية” تطلق حملة موسعة لمحاربة الفساد الغذائي

انطلقت الخميس، الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي بكافة المناطق والمدن الليبية تحت شعار معاً من أجل صحة وسلامة المستهلك.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الحملة انطلقت من العاصمة طرابلس تزامنا مع انطلاق الحملة بالمكاتب و الفروع التابعة له بمختلف مدن ليبيا من اجل صحة وحماية المستهلك.

وأشار المركز، إلى أن الحملة جاءت بناءً على التعليمات المشددة من مدير عام المركز، محمد عمر، باستمرار الحملات التفتيشية في محاربة الفساد الغذائي ومجابهة المخاطر المتمثّلة في الأغذية والأدوية الفاسدة التي تهدد امن وسلامة المواطن، مؤكدا أن المركز سيشرع في اتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة للحد من هذه المخاطر بكل الوسائل والسبل المتاحة وفقاً للقانون والتشريعات النافذة.

