عماري زايد يبحث مع مواصلات الوفاق سبل إستئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد الأربعاء مع وزير مواصلات الوفاق ميلاد معتوق الخطوات التي يجب اتخاذها لعودة الملاحة الجوية واستئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزارء الوفاق لمتابعة مشاريع الطيران المدني ومصلحة المطارات ومشاريع الطرق المتوقفة في المنطقة الجنوبية والتأكيد على استئناف العمل فيها نظراً لأهميتها.

وأكد المجتمعون على الاستمرار في متابعة عمل اللجنة الليبية الايطالية المشتركة الخاصة بمشروع الطريق السريع حسب المعاهدة الليبية الايطالية.

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