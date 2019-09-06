تعرف على تاريخ العائلة…إصابة أحد أفراد عائلة “بونوارة” خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن أحد العناصر المتطرفة التابع لمليشيا سرايا دفاع بنغازي أصيب خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس.

وأوضح المصدر أن الإرهابي “ناجح مفتاح بونوارة” الشهيربـ “عزو” مواليد 1999 من سكان مدينة إجدابيا هرب منها خلال فبراير 2016.

وأضاف المصدر أن بونوارة التحق بسرايا الدفاع عن بنغازي منذ يونيو 2016 وشارك في الهجمات الإرهابية والتي استهدفت الهلال النفطي ومدينة إجدابيا والمناطق الواقعة شرق المدينة.

وذكر المصدر أنه في فبراير 2018 أصيب المعني بشظايا دون تحديد سبب الإصابة وعلى إثرها سافر إلى تركيا لأجل العلاج، لافتا إلى أنه يتردد كثيرا على دوله تركيا.

وأفاد المصدر أن “عزو” النحق في صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق منذ 4 أبريل 2019 ويخوض المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في جنوب طرابلس وتحديدا بمحور عين زارة.

ولفت المصدر إلى أن إخوة الإرهابي “عزو” هم عناصر تابعين لمجلس شورى تحالف ثوار إجدابيا وتنظيم أنصار الشريعة “القاعده” ومعروفين في مدينةإجدابيا بأنهم قادة في هذه التنظيمات.

وقال المصدر إن شقيقه الأكبرمن مواليد 1983 والمدعو الكيلاني مفتاح بونوارة والمكنى “أبا الليث الأنصاري” قيادي متطرف ويعد الرجل الثاني لتنظيم القاعدة في مدينة إجدابيا وسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية.

وأوضخ المصدر أن الكيلاني قتل بالخطأ من رفقاه أثناء تواجده في الجفرة في 09 ديسمبر 2016 إلا أن مصادر أمنية أخرى أشارت إلى مقتله بعد استهدافه بضربة جوية نفذت بواسطة سلاح الجو القوات المسلحة الليبية على مواقع للسرايا في الجفرة.

وأضاف المصدر أن المتطرف الكيلاني له مقطع مرئي شهير ويظهر برفقة القيادي في تنظيم القاعده ببلاد المغرب الجزائري الجنسية “خالد أبو العباس” المكنى مختار بلمختار وسط الصحراء الليبية والذي وثق خلال العام 2014 .

وأشار إلى أن “الكيلاني” يكنى أيضا “موسى أبوحجر” وهو سجين سابق وألقي القبض عليه من قبل السلطات الأمنية الليبية في ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2005 ولينقل حينها إلى سجن ﺃﺑﻮﺳﻠﻴﻢ في ﻄﺮﺍﺑﻠﺲ وليحكم عليه بالسجن المؤبد ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ( 355 / ﺟﻬﺎﺩ ) في أغسطس 2006 .

وأكد المصدر أنه في أغسطس 2011 بعد اقتحام الثوار سجن أبوسليم ليتم إخراج “الكيلاني” كغيره من العناصر والقيادات المتطرفة من داخل السجن.

وذكر المصدر أن الشقيق الثاني يدعى أحمد مفتاح بونوارة وقتل بضربة جوية نفذت بواسطة سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية في الحي الصناعي إجدابيا في 26 نوفمبر 2015 .

ولفت المصدر إلى أن الشقيق الثالث يدعى شحات مفتاح بونوارة قتل من ضمن صفوف سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في بلدة “سلطان” شرقي مدينة اجدابيا في 10 يوليو 2016 ، وهو من ضمن من ألقوا البيان التأسيسي لسرايا الدفاع عن بنغازي.

وأوضح المصدر ان الشقيق الرابع هو عنصر متطرف بارز يدعى “إبراهيم مفتاح بونوارة” ألقي القبض عليه في عملية نوعية لصالح القوات المسلحة الليبية أثناء تواجده في مدينة الخمس في مارس 2017.

وأكد المصدر أن الشقيق الخامس يدعى “محمد مفتاح بونوارة” من مواليد 1994، خاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة إجدابيا فر منها خلال فبراير 2016 وليلتحق مجددا بصفوف سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية عند الإعلان عن تأسيسها بمنطقة الجفرة في يونيو 2016.

وأفاد أن “محمد” شارك برفقة أشقاءه في الهجمات الإرهابية التي استهدفت الهلال النفطي ومدينة إجدابيا والمناطق شرق المدينة خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018.

وأضاف المصدر أن المتطرف “محمد” أصبح من ضمن عناصر مليشيا “لواء المرسى” إحدى مليشيات مدينة مصراتة، ليهرب إلى دولة تركيا ويستقر بها إلى يومنا هذا.

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