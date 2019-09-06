الحويج يوضح أهمية الاتفاقيات الموقعة مع افريقيا الوسطى

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، بتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع وزارة الخارجية بجمهورية افريقيا الوسطى.

وأوضح الحويج، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها من شأنها تعميق وتطوير العلاقة بين البلدين، لافتا إلى أنها تتضمن بنوداً رئيسية تمحورت في حول تعاون الطرفين في مجال الزراعة والثقافة والتعاون المشترك للحد من الجريمة المشتركة ومكافحة الارهاب.

كما أكد الحويج، حرص الحكومة المؤقتة على دعم كافة السبل التي تسهم في تطوير وتعميق العلاقة بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا