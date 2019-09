الصين تدعو الدول ذات النفوذ لتعزيز مفاوضات السلام في ليبيا

المتوسط:

أكد نائب مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، ووهاي تاو، أن الوضع في ليبيا مضطرب منذ ثماني سنوات، قائلاً: “لهذا السبب عانى الشعب معاناة كبيرة، وتدهور الوضع الإنساني والأمني في المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس”.

ودعا مساعد الممثل الدائم للصين، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا، المجتمع الدولي للعب دور بناء في البحث عن حل للقضية الليبية، مشيرًا إلى أنه من الضروري الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، مؤكدًا أنه يتعين تنفيذ قرارات مجلس الأمن بصرامة، قائلاً: “الدول ذات النفوذ يجب أن تفعل كل ما هو ممكن لتعزيز مفاوضات السلام وتشجيع الأطراف المعنية على إنهاء الصراع واستئناف الحوار”.

ودعا المبعوث الصيني، لجنة العقوبات وأمينها وفريق الخبراء، إلى الامتثال الصارم لقرارات مجلس الأمن والعمل بحياد، مؤكدًا أن الصين تدعم الشعب الليبي في البحث عن السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن الصين كانت نزيهة ولعبت دورًا بناءً في البحث عن حل سياسي، قائلاً: “إن الصين ستنضم إلى المجتمع الدولي وتسهم بنشاط في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا”.

